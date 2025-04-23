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中鼎擬辦私募上限9萬張 連4根跌停後暴量觸漲停

2025/4/23 09:50
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（中央社記者潘智義台北23日電）統包工程廠中鼎因美國子公司CTCIA承攬工程，應收帳款新台幣196.04億元可能無法收回，股價暴跌4根跌停，中鼎22日召開臨時董事會，通過以私募方式發行不超過9萬張普通股，今天股價止跌暴量上漲，一度觸及漲停28.2元價位。

截至9時45分止，中鼎股價約27.6元，成交量爆出6.38萬張，相較昨天成交量9164張。

中鼎子公司中鼎美國公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）承攬BKRF工程，由於BKRF母公司GCEH依美國相關規定聲請重整，而CTCIA對BKRF應收帳款金額約196.04億元，估計可逐年分批收回。

不過，中鼎公司淨值約196.46億元，此次應收帳款約194.06億元，是否可能因此讓中鼎淨值瞬間趨近零。中鼎表示，債務可被清償回來，不會全數提列減損，淨值不至於瞬間變零。

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中鼎除擬私募普通股之外，強調近年新簽訂單均超過1000億元，在手專案充足，已達3200億元，目前集團資金足以支應營運所需。

中鼎指出，籌資目的主要因近年積極參與BOT案多有斬獲，為繼續布局BOT市場，擬透過私募資金因應未來一年的BOT投資商機，創造更佳績效。（編輯：張均懋）1140423

#中鼎
#美國
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