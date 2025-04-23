加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

阜爾運通：今年停車場經營目標突破1300場

2025/4/23 19:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）阜爾運通總經理潘壕新今天表示，今年停車場經營目標突破1300場，第1季開場營運包括南港LaLaport、中信總部、新光站前摩天大樓、豐原醫院、光田醫院向上院區等大型案件。

阜爾運通今天舉行線上法人說明會，除停車場經營，針對停車場系統銷售部分，潘壕新指出，近年針對商業大樓及商場大型開發案件，並積極爭取智慧路邊停車市場，導入停車系統。

除已導入高雄北區3000格停車系統，台中南區導入300格，全案總共1.2萬車格將陸續導入；竹北市案件預計全案共5160車格，將於今、明兩年完成全面導入智慧化停車系統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘壕新表示，海外市場目前除協助泰國公司爭取停車系統訂單外，從今年開始推動城市停車管理業務。初期將優先提供大型購物商場的代管服務，並評估開發新停車場的可行性。

東北亞市場方面，將洽談尋找適合的中小型停車服務公司，將透過併購或合資方式進入市場，先穩固停車場經營，再推廣停車系統銷售業務。（編輯：張良知）1140423

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：