益航擬處分大洋-KY部分股權 降低百貨虧損影響

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（中央社記者江明晏台北24日電）益航今天重訊宣布，決議將處分子公司持有大洋-KY的部分股權，避免集團受到在中國經營百貨事業虧損影響；目前執行進度尚在初步階段，後續方式包括洽談潛在策略投資人及於公開市場出售。

益航因重大訊息公布今天暫停交易，下午召開重訊記者會宣布，董事會決議將處分其轉投資子公司大洋-KY部分股權。

益航表示，代100%子公司First Steamship S.A.（FSA）及Ahead Capital Limited（ACL）處分持有的大洋-KY部分股權；大洋-KY主營百貨零售業務，在中國經營百貨通路。

益航指出，為提高集團營運績效，董事會授權進行經營調整，避免集團受百貨經營虧損影響；執行進度在初步階段，方式包括洽談潛在策略投資人及於公開市場出售。

益航表示，自2023年就開始討論大洋-KY股權出售事宜，今天獲得董事會通過。

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根據益航官網指出，益航於1965年在台灣證券交易所上市，為台灣第一家上市的航運公司，主要經營業務包含散乾貨運服務，目前擁有11艘船舶。

益航於2006年5月投資中國的大洋集團，大洋百貨在中國曾經營15間大型百貨店，並於2012年6月在台灣掛牌上市；受到疫情衝擊，以及疫後中國經濟遲未復甦，大洋-KY已經連5年虧損。（編輯：張良知）1140424