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台股攻上兩萬點 新台幣同步走揚收32.465元

2025/4/28 18:20
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）美國總統川普對於關稅戰態度放軟，提振市場信心，美股領漲，帶動台灣今天上演股匯雙漲，台股攻上兩萬點，新台幣兌美元收盤收32.465元，升值6.1分，不過匯市交投略顯清淡，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.305億美元。

上週五美股連續第4個交易日收紅，台股今天開盤站回2萬點之上，全場呈高檔震盪，終場指數上漲161.68點，收在20034.41點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.51元，最高32.45元、最低32.54元。外匯交易員指出，台股順利收復兩萬點，雖是正面訊號，但外資動作不明顯，並非推動匯價升值的主力，主要是出口商月底拋匯需求湧現，在美元買盤略顯空虛的情況下，很快拉動匯價走升。

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外匯交易員進一步指出，關稅議題並無新的進展，美中淪為各自喊話，利空鈍化之下，匯市暫時回歸整理格局。

不過外匯交易員提醒，美國財政部往年會在4月公布匯率報告，如今正值川普發動關稅戰，後續會不會以匯率報告為由，借題發揮，是市場關注重點；美日談判正在進行，日圓匯率又已經升值一個大波段，由於台灣與美國經貿往來密切，市場預期，新台幣可能也存在「被升值」的壓力，後續美國匯率報告、川普相關談話若又有出乎意料發展，金融市場勢必再掀波瀾。（編輯：楊凱翔）1140428

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