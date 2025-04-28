周朝崇任一銀總經理 端5策略促永續成長

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（中央社記者張璦台北28日電）第一銀行總經理周朝崇今天獲金管會核准任職資格，展望未來經營方針，周朝崇提出5大策略，包含發揮核心業務優勢、全球布局、數位創新，以及精進貸前貸後管理，強化風險抵禦能力，並深耕ESG，盼帶領一銀持續永續成長。

第一銀行董事長邱月琴透過新聞稿表示，周朝崇從一銀基層行員做起，歷任國內分行、金邊分行經理、副總經理等要職且歷練豐富，並熟稔國際金融市場，尤其在金邊分行服務期間更是戰功彪炳，這次鳳還巢讓全體人員非常振奮，相信他將帶領一銀再創佳績。

同時，周朝崇提出5大策略，期望帶領擁有近126年歷史的一銀持續前進、續攀高峰。首先，他指出，一銀要發揮核心業務優勢，利用差異化創造獨特價值，強化跨子公司、跨業務、跨區域攜手合作，帶動獲利持續突破新高。

其次，周朝崇表示，因應國際保護主義崛起及經濟的不確定，必須掌握重要產業客群，發揮全球布局優勢，海內外攜手合作開拓商機，整合各方資源，發揮通路價值。

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在數位創新方面，周朝崇指出，要結合人工智慧、雲端數據、系統優化及建置等3大創新作法。

在衝刺業務的同時，周朝崇強調，務必要強化內稽內控及注重法遵文化，精進貸前、貸後管理，強化風險抵禦能力，維護資產品質。此外，他亦提及，一銀將持續深耕ESG（環境、社會、公司治理）並發揮金融影響力，協助客戶低碳轉型，落實誠信經營，並為員工建構幸福職場，攜手迎向永續未來。（編輯：林興盟）1140428