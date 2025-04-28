貨櫃三雄：美國線貨量暫受壓抑 長約價年增35%到40%

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（中央社記者江明晏台北28日電）針對美國對等關稅影響，貨櫃三雄高層均坦言短期美國線貨量下滑，關稅暫時壓抑出口貨量，但應該只是暫緩，美國線長約運價還提升3至4成，後市要持續觀察政策與艙位供需狀況。

台北市輪船商業同業公會今天在台大校友會館舉行會員大會，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海高層均出席。

針對美國對等關稅的影響，萬海總經理謝福隆受訪表示，美國線一定受到影響，美西、美東貨載都不理想，航商有調解機制，減班、併班發生在美西比較多；現在出口到美西較不受影響的國家大概是越南、泰國，印尼也有增加。

他指出，近洋線狀況還好，今年前4月運費都比去年同期成長3成；中東印度線4月稍微受到關稅影響，貨載持平。

他表示，今年長約價格都簽得比去年好，美國線平均單櫃運價年增35%到40%，長約占比大概是30%至35%；雖然關稅暫時壓抑出口貨量，但應該只是暫緩，除非終端需求完全沒有，才會造成貨載看不見。他認為，終端需求還是會有，畢竟美國消費者還是有需要，目前觀察客製化家具、工具機、低單價的電商等影響不大。

美國對等關稅經90天的豁免後，會不會是航運界的新挑戰，謝福隆表示，就看終端的下單情況，可能也會發生一些急單現象，目前沒有搶艙；但如果未來艙位無法及時供應的話，也不排除像是紅海危機、疫情後發生搶艙的現象。

陽明海運總經理白崑榮表示，關稅對航運市場短期影響很大，現在庫存算合理，除非真正有系統性風險的經濟惡化；由於美國關稅政策持續變化中，後續還是要看「美國買不買」，美國每年進口的貨量約2200萬至2300萬TEU（20呎櫃），不可能被美國製造取代，亞洲製造也不可能被其他方案取代，貨品未來勢必要繼續出貨。

陽明預期，中國輸往美國的貨品當中，受到對等關稅影響的貨品約占50%，其餘則是採行其他關稅稅率或是豁免品。

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長榮總經理吳光輝則指出，現階段情況類似於紅海危機、疫情的初期狀況，不確定因素下貨量減少，但後面狀況如何、艙位會有甚麼變化，都需要繼續觀察。

針對美中超高關稅影響，吳光輝上週在法人說明會上表示，中美貨主持觀望態度，有些則出貨暫停，「第2季貨量真的有受到衝擊」，但認為只是出貨時間遞延的問題，「貨還在，就沒有悲觀的理由」，今年長榮中大型客戶簽約狀況量、價都大幅提升。（編輯：張良知）1140428