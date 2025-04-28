美與各國關稅協議若有進展 台銀估金價回測3150美元

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（中央社記者張璦台北28日電）美國關稅政策不確定性牽動金融市場波動加劇，上週國際金價每盎司衝破3500美元大關創新高，展望本週走勢，台銀分析，若美國就關稅政策與其他國家逐漸達成協議，避險資金撤出金市，金價無法站穩於約3218美元之上，不排除回測至3150美元尋求支撐。

台灣銀行貴金屬部今天發布金市週報指出，上週在對等關稅恐引發經濟衰退疑慮，以及市場擔憂美國聯準會（Fed）獨立性受到影響之下，避險資金大舉流入金市，激勵金價上漲來到每盎司3500.05美元的歷史新高。

台銀貴金屬部指出，後來美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示預期美中關稅僵局將降溫，且美韓之間也可望於近期達成初步協議，避險資金撤出金市，使金市回跌至每盎司3320美元附近，全週呈現創高後拉回之勢。

展望本週走勢，台銀貴金屬部表示，金價上週雖自高檔拉回，但觀察技術線型，金價仍力守在20日均線，即約3218美元之上，且美國聯準會已有官員表示若關稅政策使就業市場惡化，將支持降息；預期若關稅政策不確定性持續影響市場，金價將站回3400美元之上，有機會再次挑戰3500美元的新高價位。

不過，台銀貴金屬部也提到，美國總統川普（Donald Trump）已表態無意開除Fed主席鮑爾（Jerome Powell），若美國就關稅政策與其他國家逐漸達成協議，避險資金撤出金市，金價無法站穩於20日均線之上，不排除回測至3150美元尋求支撐。

此外，台銀表示，川普上任後推動新貿易政策，對全球經濟帶來高度不確定性，避險資金明顯湧入黃金市場，國際金價屢創新高，迄今漲勢未歇；據統計，今年第1季，台銀黃金存摺的買賣交易量雙雙成長，銷售量較去年同期增加約1倍，回售量亦增加約3成。

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台銀黃金存摺開戶數方面，今年4月間與3月間相比，開戶數成長逾1倍；台銀也觀察到，開戶年齡層有年輕化趨勢，顯示民眾參與黃金市場熱度提升。

台銀進一步指出，黃金為平衡資產配置的重要工具之一，長期持有可降低投資組合的波動度並提高收益，但仍提醒，近來金價短期漲幅極大，以資產配置為主的投資人可留意逢低布局時機，短線追高則須留意回檔修正的風險。（編輯：楊蘭軒）1140428