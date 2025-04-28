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為川普關稅辯護 美財長：創造不確定性讓美占上風

2025/4/28 12:07
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天為川普總統震撼全球市場的關稅政策辯護，稱之為創造「戰略不確定性」、可讓華盛頓占上風的方法。

法新社報導，川普今年1月重返總統職位以來，已對大多數美國貿易夥伴徵收10%的關稅，並對許多來自中國的產品徵收145%關稅。

北京則對美國商品徵收125%關稅。

數十個國家面臨將於7月到期的90天期限，它們必須與華府達成協議，以避免美國針對特定國家徵收更高稅率。

貝森特（Scott Bessent）接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）訪問時表示：「在賽局理論中，這被稱為策略不確定性，你不會告訴談判對方你最終會得到什麼結果。」

貝森特還說：「沒人比川普總統更擅長創造這種影響力。」

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「他已經展示了高關稅，這就是棒子，這是關稅可以發揮的作用，而胡蘿蔔則是，來和我們談談，撤銷你們的關稅，取消你們的非關稅貿易壁壘，停止操縱你們的貨幣，停止補貼勞動力和資本，然後我們才能開始談。」

儘管川普表示檯面上有很多協議，卻鮮少談論細節，貝森特被要求詳加說明時避而不談，只說一些談判「進展順利，特別是與亞洲國家的談判」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140428

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