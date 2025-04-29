川普關稅衝擊 Adidas警告銷美產品恐變貴

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（中央社法蘭克福29日綜合外電報導）德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）今天警告，美國總統川普施加關稅的強硬貿易政策，將提高該公司產品在美國的價格，恐損害該公司當前的復甦勢頭。

法新社報導，Adidas在亞洲國家生產大量產品，川普（Donald Trump）點名中國等亞洲國家對美國有巨額貿易順差，在美國施加關稅的國家中，中國目前面臨的稅率最高。

Adidas執行長古爾登（Bjorn Gulden）表示，該公司已將其從中國出口至美國的產品降至「最少」，但某種程度上仍受到目前非常高的關稅影響。

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古爾登指出：「對我們而言，更糟的是，美國對所有其它原產國的關稅普遍提高。最終將導致我們所有銷往美國市場的產品成本上升。」

他提及，「目前不可能」確定價格可能上漲的幅度，或斷定這會對消費者需求產生什麼影響。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1140429