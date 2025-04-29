亞馬遜據報擬標示關稅成本 白宮痛批：政治化行徑
2025/4/29 23:09（4/30 07:20 更新）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）據報導擬在商品總價旁，標示因關稅產生的商品成本。白宮今天痛批這項作法是「有敵意且政治化的行徑」。
美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）報導，亞馬遜很快就會開始在商品總價旁，顯示有多少成本來自於關稅。該報導未提及其它細節，亞馬遜代表則未立即置評。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天告訴記者：「這是亞馬遜有敵意且政治化的行徑。當拜登政府使通膨升至40年來最高水平時，亞馬遜為何不這麼做？」
此外，李威特也嚴厲批評亞馬遜過去與中國的關係。她指出，亞馬遜此舉不令人意外，因為路透社2021年曾報導亞馬遜與「中國宣傳機構」合作。（譯者：陳正健）1140429
- 2025/04/30 10:44
- 亞馬遜據報擬標示關稅成本 白宮痛批：政治化行徑2025/04/29 23:09
- 2025/04/29 21:10
- 2025/04/29 07:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
川普關稅衝擊 Adidas警告銷美產品恐變貴