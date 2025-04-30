友達：面板前段製程不赴美 後段組裝可評估

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（中央社記者潘智義台北30日電）面對美國關稅議題，面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，產地將採最適化布局；考量營運效益，面板前段製程不會赴美設廠，現階段只可能評估後段製程或組裝在美生產。

友達今天舉行線上法人說明會，彭双浪指出，目前沒考慮面板前段廠赴美；若到美國大規模設前段製程產線，再將半成品運出美國組裝，又運回美國被課稅，根本不符成本效益。

他解釋，友達併購德國汽車零件及相關服務一級供應商BHTC，全球布局增加墨西哥等國據點，雖然會考慮後段製程赴美，但最終仍會找關稅優惠或最佳地點生產；除美國市場之外，也會擴大東南亞、歐洲市場。而中國面對美國高關稅，將可望採取最大限度的刺激內需方案，台廠也可把握中國市場。

彭双浪說，面對美國課徵關稅，面板是零組件，終端產品才是課稅重點，友達直接與間接銷美的營收占比約10%至15%，直接銷美影響約2億美元。

他認為，美國課高關稅恐使業界將成本轉嫁給美國消費者，很多民生必需品的消費力將受影響；美國民眾消費力降低，將影響整體製造及購買率，造成經濟成長率下修。近期國際貨幣基金組織（IMF）下修全球經濟成長預測，即在反映關稅問題。

他強調，因墨西哥、加拿大目前仍享有暫緩課關稅優勢，友達透過墨西哥廠銷美。今年第1季除顯示器產品需求增加，車用解決方案、垂直場域業務也穩健成長，因產品組合優化，毛利較去年第4季大幅改善。

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彭双浪指出，原預期今年面板的季節性需求，可能被關稅議題打亂，但去年第4季至今年第1季的節慶及中國以舊換新政策影響，加上關稅提前備貨需求，仍帶動第1季需求。至於關稅的不確定因素，後續仍須觀察。

友達總經理柯富仁表示，因應顯示器大型化，將擴大電子紙布局，與元太合作新增模組產線，並積極投入新一代顯示技術微型發光二極體（MicroLED）。（編輯：張良知）1140430