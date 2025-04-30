統一超第1季每股賺2.79元 看好第2季連假商機

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）統一超今天公布第1季財報，受惠於轉投資事業表現亮眼，首季營收達新台幣8464億元，年增4.4%；歸屬母公司淨利28.95億元，較去年同期略減1.66%，單季每股純益2.79元。

統一超表示，包括台灣7-ELEVEN，以及菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一精工、星巴克等轉投資事業共同努力下，公司第1季營收創歷史同期新高。獲利方面，公司持續優化數位布局、物流建置與海外展店，奠定長期穩健成長基礎，純益較去年同期略減。

統一超分析，第1季精省抗漲、連假出遊熱潮為消費趨勢，統一超掌握農曆春節、開工開學、換季採購等商機，並瞄準「精省消費」心態，每週推出「超值五六日」活動及全台逾400家門市設有「量販用品專區」，不定期提供優惠價及消費回饋，策略奏效。

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另外網路熱門討論的雪淋霜、酷聖霜與思樂冰持續推陳出新；整合集團資源推動「高雄櫻花季」創造主題活動商機；國道服務區業績暢旺，尤以去年底全新改裝的清水服務區人潮更勝以往，連假與節慶商機帶動商場業績持續穩健成長，皆帶動公司第1季營收成長。

展望第2季，統一超將把握清明、端午連假、媽祖遶境、母親節等商機，持續透過線上線下多元服務管道滿足各種生活消費場景，預期整體營運持續穩健。（編輯：楊凱翔）1140430