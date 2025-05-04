加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳洲22.99公噸豬雜成首批輸台萊豬 濃度未超標專家籲監測流向
首頁 / 產經

台電：郭智輝支持電力建設 不會衝擊士氣

2025/5/4 12:56（5/4 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台電表示，經濟部長郭智輝一直很支持電力建設，讓國家電力建設朝更穩定方向發展。（中央社檔案照片）
台電表示，經濟部長郭智輝一直很支持電力建設，讓國家電力建設朝更穩定方向發展。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北4日電）經濟部長郭智輝先前關於台電員工發言惹議，台電今天受訪時表示，郭智輝尊重多元意見，也一直支持台電建設，才能把國家電力建設朝更穩定方向發展，不認為台電士氣受到衝擊。

上百名台電員工1日在經濟部前抗議，主張錯誤能源政策造成台電虧損，郭智輝在立法院被問及此事，直言「看不下去可離開」，引發熱議。

台電副總經理蔡志孟今天接受媒體聯訪時表示，郭智輝和台電一樣，尊重多元意見，那天情況應該是在立法院，有些語氣因素，郭智輝其實非常在意電力市場、台電用人起薪等問題，所以必須考量特定場合因素。

蔡志孟指出，這次台電僱用人員招考，一般電力技術人員能夠提升到月薪近新台幣4萬元，就是部長來時，大力把薪水往上調，才會從原來3.2萬元拉至3.6萬元，甚至技術人員拉到將近4萬元。

媒體詢問，郭智輝的發言是否會衝擊士氣，蔡志孟強調「當然不會」，郭智輝一直支持台電建設，把國家電力建設朝更穩定方向去發展。

至於台電員工五一勞動節赴經濟部抗議，蔡志孟說明，台電尊重多元意見，只是提醒抗議資訊應該全面、精準，避免造成社會誤解，否則將導致台電近3萬名員工的努力被外界誤會，公司會持續跟員工進行資訊方面的交流及溝通。

蔡志孟指出，3大公會聯合發表聲明希望立法院撥補台電，就是感慨於俄烏戰爭造成燃料大增、造成台電虧損，政府也看到此問題，撥補預算協助台電改善財務，所以非常懇求立法院委員通過預算，讓台電財務更加健全，也包含降低舉債成本，讓台電能更專注於穩定供電。

google news透過 Google News追蹤中央社

外界關注，核電機組停機後，恐面臨缺電危機，蔡志孟說明，台電之前就做好所有電力供應充分準備，今年有大潭7號機以及興達新1機、新2機，還有台中新1機，總共上來機組的量有480萬瓩；核三二號機除役約是95萬瓩，所以以這一、兩年來看，整個供電都無虞。

蔡志孟指出，根據能源署去年公告，到2033年、整個10年的供電預測情況，依照現在時程，預計新機組上來後，供電應該都還是充足的。（編輯：蘇志宗）1140504

#俄烏戰爭
#經濟部
#台電
#立法院
#郭智輝
#蔡志孟
#能源署
郭智輝
前日本經產大臣西村康稔率團訪台 將晉見賴總統、拜會蔡英文國民黨團：主張核三延役 維持能源安全與穩定電價
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：