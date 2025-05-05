大成首季獲利年增4% 將擴大投資加工即食產品

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（中央社記者潘智義台北5日電）大成集團第1季肉品與食品獲利優於去年同期，今天公布第1季營收新台幣254.6億元，年增0.8%；歸屬母公司稅後純益8.8億元，年增4%，每股純益1.05元。

大成表示，近年積極多角化經營，搶攻國際市場加工食品商機，未來台灣、中國及美國等地都將擴大投資，瞄準加工即食產品大餅；台灣土雞加工廠預計今年8月投產，提供熟食土雞加工品。

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大成表示，已推出全台灣第一個規模化、全程不使用抗生素的「益活雞」，未來會持續擴大產量；而全台第一顆「可生食雞蛋」積極在超商量販店等通路鋪貨，多家餐飲品牌也指定使用。可生食雞蛋是大成集團與日本昭和產業攜手合作，引進世界級技術、設備與生產管理，在台生產符合日本生食等級的雞蛋，是第一家取得台灣大學人畜共通傳染病研究中心沙門氏菌監測暨清淨認證。

大成集團指出，目前飼料、白肉雞、雞蛋市占率均為第一，營運項目從種雞孵化、飼料營養配方，飼養管理、肉品加工、食品加工、物流配送、零售餐飲、商場營運等，持續推動垂直整合。（編輯：張良知）1140505