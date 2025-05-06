永豐金盼第4季合併京城銀 未來擬評估收購保險業

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（中央社記者羅元駿台北6日電）永豐金總經理朱士廷表示，與京城銀合併案已在4月7日送件金管會，盼今年第4季順利合併；不過他也保留收購保險業的可能性，未來會評估永豐金是否適合發展銀行、證券以外的第3隻腳，但至少要到2026年壽險業接軌IFRS 17與TW-ICS之後。

永豐金今天舉行2025年第1季法人說明會，2025年首季稅後淨利為新台幣72億元、年增4.2%，金額創下歷年同期新高，每股盈餘（EPS）為0.57元。

朱士廷今天主持法說會時指出，美國總統川普完美詮釋資本市場的不確定性，對於今年營運看法是保守因應，因川普對等關稅政策、匯率、股市、利率有很多不確定性，今年將持續觀察。

外界關心近期新台幣強升、美債波動讓台灣壽險業成海嘯第一排，未來永豐金是否考慮擴張保險業版圖。朱士廷回應，目前正在申請併購京城銀，是現階段最重要的標的，今年不會考慮保險業。

不過他也提到，壽險業在這波股債匯三殺下，挑戰確實較大，但好比春夏秋冬，市場一直循環中，會再評估永豐金是否適合發展銀行、證券以外的第3隻腳，待2026年保險業接軌IFRS 17與TW-ICS（新一代清償能力制度）後，長期還是會研究。

永豐金財務長許如玫補充說明，新台幣每升值10%，永豐金淨值估減1%，匯率波動對永豐金的衝擊相對較小。

至於永豐金與京城銀的合併案，已於今年4月7日送件金管會，朱士廷說，目前正在審核當中，期待第4季能順利接軌，雙方也有設立交接小組持續討論、交換意見。

另外，永豐金暫時不考慮申設數位保險公司。

核心子公司永豐銀2025年第1季稅後淨利為62.1億元、年成長17.9%，寫歷年同期新高。永豐銀總經理莊銘福表示，主要受惠利息與手續費2大淨收益顯著成長，加上認列Amret收益後，預計將有效增加銀行資產規模、存放利差及淨利差水準，同時強化海外市場成長動能。

莊銘福補充，今年1月15日起永豐銀取得柬埔寨微型存款金融機構 Amret 80%股權後開始認列收益，而Amret有60%至70%對象是農民，風險承擔能力尚可。

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不過，永豐銀今年首季逾放比為0.23%，較2024年第4季增加0.06個百分點，莊銘福說明，主要是海外個案造成，部位應該在今年第2季或第3季回落，整體逾放金額和比例健康。

許如玫補充，第1季上升的0.06個百分點，其中 Amret的影響數就占0.05個百分點。（編輯：潘羿菁）1140506