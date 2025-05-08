東陽首季獲利創新高 每股賺2.48元

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽今天上午召開董事會，通過2025年第1季財務報告，單季合併營收新台幣72.9億元，季增5.3%，創歷史單季新高，第1季歸屬母公司業主淨利14.66億元，季增14.4%，寫下歷史單季新猷，每股基本純益2.48元。

東陽第1季合併毛利率38.08%、季增3.5個百分點，營業利益率24.33%、季增5個百分點，均創單季新高。

東陽表示，上午董事會也決議，2024年度每股配發現金股利5.3元，合計股息發放總金額約31.34億元，預計7月17日發放，將於6月19日股東會討論。

東陽指出，第1季受惠市場售後維修件（AM）旺季拉貨，加上原廠委託製造（OEM）電動車需求，帶動整體獲利成長。

在產能布局，東陽表示，台南七股建廠已發包興建，將於5月動土，新建廠房工程金額約6.48億元；至於美國德州廠擴廠計畫持續進行。

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投顧法人評估，東陽今年在AM事業營收可年增13%至15%，其中北美市場高毛利營收比重，可進一步提升。

產業人士分析，美國是台灣AM零件最大出口市場，美國汽車投保率高達近9成，碰撞維修費用多由產險公司給付，近年由於供應鏈短缺問題，原廠OEM零件供應斷鏈缺料，美國車主出險維修大塞車，待料時間大幅拉長，美國產險公司State Farm從2022年起，以AM零件賠付措施陸續擴及各州，也增加開放各品項，帶動東陽等汽車零配件台廠拉貨力道。（編輯：楊蘭軒）1140508