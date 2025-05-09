巨大首季稅後淨利3.7億年減29.3% 每股賺0.94元

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（中央社記者潘智義台北9日電）自行車廠巨大集團今天公布第1季財報，由於代工業務訂單回升，占比大幅增加，帶動營收成長，第1季合併營收新台幣168.5億元，年增4.9%；稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後盈餘0.94元。

巨大說明，在自有品牌銷售方面，受去年中國內銷高基期影響，今年第1季營收表現較為和緩，然而，中國市場自行車騎行風氣依然熱絡，且歐美市場逐漸回穩，隨著自行車銷售旺季即將來臨，可望帶動第2季及第3季的市場需求回升。

面對近期全球關稅、貿易戰及匯率走勢的快速變化，巨大集團強調，謹慎應對，也憑藉全球製造基地的完整布局及高度彈性，展現強大的韌性與競爭力。發揮各地工廠的優勢，靈活調整策略，降低外部衝擊並積極把握新商機。

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中國國際自行車展覽會於5月5日至8日在上海擴大舉行，吸引1600家全世界自行車業者參展，超過20萬名觀眾參與。巨大指出，Giant品牌展出業界首款回收碳纖維所製成的兒童滑步車及多樣環保低碳產品，實踐永續發展的承諾。

自行車廠美利達工業今天公布4月合併營收25.55億元，年減14%；1至4月合併營收101.27億元，年增14%。（編輯：潘羿菁）1140509