轉投資事業助攻 統一4月營收562億創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北12日電）食品龍頭統一集團今天公布4月營收為新台幣562.08億元，年增7.39%，創同期新高。統一向中央社記者表示，受惠於食品本業、轉投資金雞母統一超、統一中控和統一實等事業皆有成長所致。

其中，統一超4月受惠清明連假、澎湖花火節、世界地球日等多節令活動，營收為285.21億元，年增6.34%，創下同期新高；統一超轉投資事業方面，小金雞菲律賓7-11、康是美、統一精工、星巴克、統一速達表現亮眼，挹注整體營收成長。

展望5月，統一超表示，時序邁入立夏，台灣7-11整合線上線下，深耕i預購、i划算、賣貨便、iOPEN Mall等線上平台，掌握母親節、報稅季、白沙屯媽祖進香、端午連假等商機，並擴大冷飲、冰品、鮮食與當季水果選品新品選擇，持續衝刺營運。

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全家4月營收為87.81億元，年增3.14%，創同期新高，受惠於店數、鮮食、商品皆成長，同時端午節周邊預購業績開紅盤。全家店數方面，截至今年4月30日止，總店舖數達4348家，和去年同期4245家相比，淨增加103家。

展望5月營運，全家表示，將搶攻溫升商機，飲品、霜淇淋、鮮食輕食等品類都將推出新品搶市，將對應民眾繳稅季荷包緊縮，規劃主題行銷活動，端午節預購也將進入銷售高峰，皆可望挹注銷售動能。（編輯：林家嫻）1140512