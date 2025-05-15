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菲能源部長：歡迎台灣投資種電 需檢視電力出口法規

2025/5/15 14:08
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（中央社記者林行健馬尼拉15日專電）菲律賓能源部長羅提拉今天表示，歡迎台灣來菲種電，但若要將電力輸回台灣，仍需檢視法規問題。

種電，是指投資再生能源建設；經濟部長郭智輝去年拋出在菲律賓設置電廠，透過海底電纜方式將綠色電力送回台灣的構想，經濟部3月時已完成台菲電力合作評估報告。

菲律賓能源部長羅提拉（Raphael Lotilla）今天在記者會上答覆中央社詢問時表示，歡迎台灣及其他國家投資菲律賓能源領域，菲台官員目前正就此洽談中。

但羅提拉補充，菲律賓能源部也在研究向台灣輸出電力的法規架構問題。

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他表示，除了台灣之外，也有許多國家正與菲律賓接洽購買進口過剩能源，特別是離岸風電，但這並非一朝一夕就能完成，因此必須制定計劃。

羅提拉說明，菲律賓與東南亞國家協會（ASEAN）會員國可在「東協電網框架」之內進行討論跨境電力進出口，但對於台灣或其他非東協成員國，則必須進一步研究法律架構。（編輯：陳承功）1140515

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