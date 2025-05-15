智慧電表日產逾3億筆數據 結合AI促民眾智慧用電

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（中央社記者曾智怡台北15日電）國營事業積極導入AI技術，台電今天表示，截至今年3月，全台智慧電表安裝數已突破350萬具，1天就可產生超過3億筆用電大數據，持續運用電力大數據結合AI技術，例如在APP推出「住宅用電分析」等多元服務，讓民眾用電生活更智慧。

台電持續推動電力智慧化與數位創新應用，並於去年率國營事業之先，導入AI技術，全面升級客服系統。

台電今天透過新聞稿指出，「台電智能AI客服」可24小時即時提供電費繳納情形、停復電查詢及反詐騙宣導等各項資訊，解答用戶的用電大小事，升級至今已有超過10萬人次使用。

隨智慧電表持續布建，台電表示，截至今年3月，全台安裝數已突破350萬具，1天就可產生超過3億筆用電大數據。台電亦導入AI模型演算技術，於台灣電力APP推出多元智慧服務，包括可推算家中冷氣、冰箱等常見家電用電占比與度數的「住宅用電分析」，以及衡量每日用電習慣並視覺化呈現的「用電作息指標」，提供用戶更智慧有感的用電生活。

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台電說明，除結合AI推出智慧應用服務外，台電對內亦積極推動AI運用，於去年陸續導入如行政文書專業助理、程式開發專業助理等各項生成式AI應用工具，並辦理數10場教育訓練，加速員工掌握新科技應用。此外，台電研發打造台電版GPT「ChatTPC」，做為專業AI助理，輔助員工迅速查找資料並歸納工作重點，強化員工行政作業效率與服務品質。

針對AI專業人才培育，台電表示，持續舉行內部競賽活動，鼓勵員工運用電力大數據結合AI科技，發展多元加值應用，亦藉由連年參與國內大數據應用盛會「總統盃黑客松」，跨單位交流並與全國好手切磋。該競賽2019年開辦至今，台電已3度奪得最高榮譽「卓越團隊」獎，顯見台電數據人才發展的努力成果。（編輯：張若瑤）1140515