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林憲銘：緯創取得德州土地 與客戶有共識也有訂單

2025/5/16 10:15
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（中央社記者吳家豪台北16日電）代工廠緯創今天召開股東常會，董事長林憲銘表示，緯創取得美國德州土地，已與客戶有相當的共識，也有很多肯定的訂單；在越南也是一樣，移出中國生產基地算是有比較好的成果。

林憲銘今天回答股東提問時表示，無論在關稅戰發生前和發生後，緯創進行全球產能調節，一定是根據客戶需求去做，緯創必須布局在先，與客戶不斷溝通，「如果我們自己沒有能力布局在先，也很難跟客戶有很好的溝通。」

股東提問緯創購入2筆德州土地，分別在匯率高點和低點購入，林憲銘回應，取得土地的結果最重要，「不會有人等你去算匯率高低點」。

林憲銘指出，緯創早就在發展高效能運算（HPC），這是一個趨勢，投入絕對有回收，現在看人工智慧（AI）也是屬於HPC範疇。

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緯創2024年合併營收新台幣1兆492億元、年增21%，首度突破兆元並創歷史新高；歸屬母公司稅後淨利約174.5億元，每股盈餘6.11元、年增50%。

緯創2024年各主要產品表現，除了AI與通用型伺服器呈跳躍式成長，個人電腦（PC）也有可觀成長，顯示器產品持平，工業電腦因整體市場低迷、營收略呈衰退；其餘包括手機、顯示器模組事業則因策略上進行縮減規模，營收呈現下滑。（編輯：張良知）1140516

林憲銘
緯創：今年資本支出355億元 業績看增雙位數
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