加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「嵐」櫻井翔專訪賴總統後再出擊 街訪年輕人探討台灣兵役制度
首頁 / 產經

高雄銀：明年首季有望開辦財管2.0 申請進駐亞資專區

2025/5/21 16:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北21日電）金管會推動亞洲資產管理中心高雄專區，高雄銀行今天指出，董事會已通過向金管會遞件申請高資產財管業務，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區。

高雄銀行今天舉行法人說明會，公布2025年第1季稅前淨利新台幣3.56億元，較去年同期增加0.84億元，成長30.80%；稅後淨利2.66億元，較去年同期增加0.95億元，成長55.56%。

高雄銀指出，2025年第1季放款平均餘額2231億元，較去年同期增加344億元，成長18.23%，同時，存款平均餘額2917億元，較去年同期增加307億元，成長11.76%，2024年大幅增資50億元的效益已逐步顯現。

高雄銀進一步提及，2025年第1季淨收益11.63億元，較去年同期增加1.85億元，成長18.92%，主要受惠放款成長及投資利差改善，利息淨收益年成長逾3成。

google news透過 Google News追蹤中央社

高雄銀總經理徐翠梅在法說會表示，高雄銀將於5月23日股東常會提案2024年度盈餘分派案，普通股每股配發0.60元，其中現金股利及股票股利各半，以2024年度每股稅後盈餘0.55元，配發率達109.09%，主因2024年度「透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具處分損益」達到2.45億元，得以挹注股利配發。

高雄銀也指出，「亞洲資產管理中心高雄專區」已正式啟動，身為深耕南台灣地區40餘年且唯一的在地銀行，已於今年5月經董事會通過後向金管會遞件申請高資產財管業務，並向高雄市政府遞交「亞洲資產管理中心高雄專區合作意向書」，著手規劃進駐專區試辦業務申請，待取得財管2.0執照並預計明年第1季開辦後，將籌劃送件申請進駐高雄專區，盼提供客戶多樣化、客製化服務，強化財富管理業務發展與競爭力。（編輯：潘羿菁）1140521

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：