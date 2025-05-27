權值股疲軟 台股盤中挫逾百點回測21400點

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（中央社記者吳家豪台北27日電）端午連假前交投清淡，台股今天開低震盪走低，盤中一度翻紅漲至21558.47點，但權值股走勢疲軟，資產及內需股撐盤，指數翻黑下挫逾百點，回測21400點。

10時49分左右，台股加權指數為21415.75點，下跌120.82點，跌幅0.56%，成交值新台幣1644.95億元；電子類股指數下跌0.75%，金融類股跌0.13%。

電子權值股台積電開低5元，盤中跌幅擴大至1%以上，最低965元；鴻海力守紅盤，盤中最高155元、漲幅1.3%。機器人概念股指標所羅門開平震盪走低，盤中最低138元、跌幅2.1%。

千元以上的高價「千金股」昨天再添穎崴、AES-KY2家，台股重現「16千金」，股王信驊今天跌逾1%，最低3705元；股后世芯-KY盤中最高漲至2910元，漲幅近2%。

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資產股受惠於新台幣升值題材，台火盤中觸漲停23.65元但未鎖死，欣欣勁揚逾5%，南紡、利華、農林上漲超過1%。

輝達台灣總部將落腳北士科（北投士林科技園區），持有北士科土地資產的「士林三寶」士紙、新紡、士電近期飆漲，遭列注意股，今天明顯回檔，分別下挫超過7%、6%、1%。（編輯：楊蘭軒）1140527