陳泰銘：國巨沒有家天下觀念 女兒談接班還太早

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件大廠國巨董事長陳泰銘今天上午表示，家族成員參與經營要有熱情和專業兩大要件，女兒陳少喬新任董事是第一步安排，還需要歷練，談接班「還太早」，未來有機會慢慢參與。

國巨今天上午舉行股東會增選2席董事，其中包括陳泰銘女兒陳少喬獲選；國巨股東會也通過每股股票面額由新台幣10元變更為2.5元。

陳泰銘會後接受記者提問談到家族接班議題，他說，國巨設定專業經理人導向管理，家族成員若參與經營須有兩大要件，首先熱情可帶來動力，對產業要高度投入，能克服面對景氣上下波動變化；此外，必須具備專業訓練，要有足夠能力。

他說，國巨是上市公司，有10幾萬名股東，「國巨沒有家天下觀念」，一切按照設定目標進行。

陳泰銘表示，陳少喬從美國賓州大學華頓商學院畢業後，在台灣歷練，已在國巨集團訓練17至18年，了解公司治理和運作；陳少喬新任國巨董事是第一步安排，但現在說接班「還太早」，未來有機會慢慢參與。

針對調整國巨持股至陳氏傳承股份有限公司的用意，陳泰銘指出，自己投入營運國巨40多年，考量歲數和國巨長期營運，因此規劃家族傳承控制股權，讓國巨專業經營團隊無後顧之憂，完成設定目標與政策，不受外界干擾。

股東會結束前，陳泰銘回應小股東是否對股價抱屈時坦言，「我也是很叫屈」。他指出，國巨經營團隊是創業迄今最好團隊，大家齊心齊力，公司發展業績外，持續研發更高階產品技術，並嚴控現金流量與費用。

陳泰銘表示，在景氣動盪時代，國巨與其他同業相比，是排名非常前面的前段班；若與日本、美國、歐洲等主要競爭對手相比，國巨成績已經更好。

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陳泰銘指出，股價由市場決定，國巨團隊任務是協助未來營運和布局，把事情做好，團隊會一起努力。

陳泰銘表示，今天股東會通過每股股票面額1拆4，希望增加更多股東以較少資金投資穩定收益的公司。國巨目前資本額新台幣51.82億元，以現在股價來看，「確實有點委屈」，若分拆成小股，可降低投資人投資國巨成本，並增加交易量，有助國巨集團未來每年獲利維持1個股本以上的目標。（編輯：張良知）1140527