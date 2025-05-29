股東提議電信業再整併 蔡明忠：公平會恐難過關

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（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大今天舉行股東會，面對股東提議「台灣大與遠傳合併」，董事長蔡明忠表示，只剩兩家業者競爭反而會更有效率，「兩家說不定都要想打倒對方」，市場也會認同；但台灣有很嚴格的公平交易制度，恐怕要花費很大的力氣才能說服主管機關。

台灣大哥大今天舉行股東會，由董事長蔡明忠主持。他表示，5G開台至今近5年，台灣大合併台灣之星引領電信產業回歸價值競爭，有助電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多且差異化的服務，台灣大持續拓展5G生態系，積極布局AI、mo幣等科技事業，合作推動AI時代帶來的升級應用。

有股東提議讓台灣大和遠傳電信合併，命名為「台灣大遠傳」，創造股東價值。

蔡明忠回應，經過兩個合併案後，台灣電信產業剩下3家，「是不是合適數目，沒人知道」，但台灣經濟體這麼小，卻有很嚴格、針對大經濟體的公平交易制度；若這個制度存在，3家要再變少，恐怕要花很大的力氣才能說服主管機關。他認為，把「1/3市占」當作影響競爭的天條，應該好好檢討。

他進一步表示，其實只剩兩家業者，競爭反而會更有效率，變成兩家「說不定都要想打倒對方」，「3變2」無礙於消費者權益保障，市場也會認同；但國內公平會常常讓公司覺得「隱晦不明」，跟現在講企業治理需要透明化不同，「提高整個產業競爭力，應該是更高的指導原則」，他坦言，「我講得再明白不過」。

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此外，台灣大5G用戶數增加18%，相關行動服務營收上升40%。蔡明忠表示，目前3家業者都想用更有創意方法提供多元方案，讓滿意度提升，且都想讓電信業脫離「笨水管」的宿命；雖然現在有點成績，但還不足以讓大家覺得水管「從笨變聰明了」。

台灣大今天股東會通過每股配發現金股利4.5元，殖利率達約4%。有股東詢問，股利是否有機會配息到5元，蔡明忠表示，配息率已接近100%，且獲得股東投票通過；至於中華電配發率超過100%，他表示，台灣大和遠傳都是用年度盈餘和資本公積配發，接近100%的的配發率是與業界類似的情況，「只會比較好，不會比較差」。（編輯：張良知）1140529