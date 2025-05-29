加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 產經
5G
新聞專題
5G1/300
首頁 / 產經

股東提議電信業再整併 蔡明忠：公平會恐難過關

2025/5/29 11:30（5/29 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大哥大29日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，5G開台至今近5年，台灣大哥大持續拓展5G生態系，並積極布局AI、mo幣等科技事業，合作推動AI時代帶來的升級應用。中央社記者江明晏攝 114年5月29日
台灣大哥大29日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，5G開台至今近5年，台灣大哥大持續拓展5G生態系，並積極布局AI、mo幣等科技事業，合作推動AI時代帶來的升級應用。中央社記者江明晏攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣大哥大今天舉行股東會，面對股東提議「台灣大與遠傳合併」，董事長蔡明忠表示，只剩兩家業者競爭反而會更有效率，「兩家說不定都要想打倒對方」，市場也會認同；但台灣有很嚴格的公平交易制度，恐怕要花費很大的力氣才能說服主管機關。

台灣大哥大今天舉行股東會，由董事長蔡明忠主持。他表示，5G開台至今近5年，台灣大合併台灣之星引領電信產業回歸價值競爭，有助電信業者擴展規模，以更充裕的營運資金，深化投資布局、精進技術實力，為消費者帶來更多且差異化的服務，台灣大持續拓展5G生態系，積極布局AI、mo幣等科技事業，合作推動AI時代帶來的升級應用。

有股東提議讓台灣大和遠傳電信合併，命名為「台灣大遠傳」，創造股東價值。

蔡明忠回應，經過兩個合併案後，台灣電信產業剩下3家，「是不是合適數目，沒人知道」，但台灣經濟體這麼小，卻有很嚴格、針對大經濟體的公平交易制度；若這個制度存在，3家要再變少，恐怕要花很大的力氣才能說服主管機關。他認為，把「1/3市占」當作影響競爭的天條，應該好好檢討。

他進一步表示，其實只剩兩家業者，競爭反而會更有效率，變成兩家「說不定都要想打倒對方」，「3變2」無礙於消費者權益保障，市場也會認同；但國內公平會常常讓公司覺得「隱晦不明」，跟現在講企業治理需要透明化不同，「提高整個產業競爭力，應該是更高的指導原則」，他坦言，「我講得再明白不過」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台灣大5G用戶數增加18%，相關行動服務營收上升40%。蔡明忠表示，目前3家業者都想用更有創意方法提供多元方案，讓滿意度提升，且都想讓電信業脫離「笨水管」的宿命；雖然現在有點成績，但還不足以讓大家覺得水管「從笨變聰明了」。

台灣大今天股東會通過每股配發現金股利4.5元，殖利率達約4%。有股東詢問，股利是否有機會配息到5元，蔡明忠表示，配息率已接近100%，且獲得股東投票通過；至於中華電配發率超過100%，他表示，台灣大和遠傳都是用年度盈餘和資本公積配發，接近100%的的配發率是與業界類似的情況，「只會比較好，不會比較差」。（編輯：張良知）1140529

#5G
#公平會
#中華電
#殖利率
#遠傳電信
#台灣大哥大
#電信
#蔡明忠
蔡明忠
蔡明忠：以氣代煤是關鍵 贊成核三列為備載電力富邦媒蔡明忠：推展新事業 盼下半年營運比上半年佳
5G
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
長榮海運導入5G專網 打造全台首座自動化貨櫃中心
113
更多編輯台推薦新聞：