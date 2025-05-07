長榮海運導入5G專網 打造全台首座自動化貨櫃中心

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（中央社記者蘇思云高雄7日電）走進高雄港長榮第七貨櫃中心，映入眼簾的是一架架高達55公尺橋式機，過去人員需要低頭操作設備，如今可改為坐在辦公室遠端遙控，這是長榮海運導入中華電信5G專網，打造出全台首座自動化貨櫃中心的成果。

數發部長黃彥男今天率隊前往高雄港，參訪長榮第七貨櫃中心。過往貨櫃中心都是操作員在高空操作橋式機來裝卸貨櫃，需要長時間低頭來操作、移動貨櫃，如今導入5G專網，成功應用在貨櫃場自動化營運，裝卸貨櫃也可以很智慧。

長榮海運主管受訪時舉例，導入5G專網後，遠端遙控橋式機的畫面可以即時傳輸，畢竟如果畫面延遲幾秒，有可能設備就無法準確夾起貨櫃，因此對網路頻寬要求十分嚴格。另外，過去是派人逐一核對櫃號，如今操作流程就像下單外送平台，只要給一個櫃號、運送人車號等，設備就可移到相關位置，十分便利。

長榮海運協理吳岳峯表示，第七貨櫃中心可說是長榮海運的數位轉型成果，配合光纖建置、導入5G專網，並在機房建立邊緣運算設備確保資安，而透過數位轉型，也改變藍領工作環境，可以在冷氣房遠端操作，希望跟隨世界潮流，提升碼頭的世界競爭力。

中華電信協理林逸修說明，貨櫃中心總面積達149公頃、非常遼闊，加上卡車來回移動，不太可能拉線路打造WiFi網路；且貨櫃多是金屬製、很容易對無線電帶來干擾，因此中華電選擇運用4G、5G的中低頻特性，設置7座基地台來發射訊號，提供全場域通訊涵蓋。

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至於導入5G專網效益，林逸修表示，一是提升港口作業效率，駕駛員可以精準接收資訊，讓貨物可以精準送到裝卸地點；二是節能減碳，減少車子繞路次數。

黃彥男指出，5G應用已從單一試驗場域走向大規模實際部署，未來數發部將加速推動5G、AI、IoT等技術整合應用，打造更多具代表性、可複製推廣的成功場域，協助各產業鏈升級轉型，這也是台灣首座實際應用5G技術的智慧貨櫃場域，可說是為台灣智慧港口建設立下重要里程碑。（編輯：翟思嘉）1140507