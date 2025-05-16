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遠傳亞太合併效應 徐旭東：獲利成長5G滲透業界第一

2025/5/16 10:28（5/16 10:36 更新）
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遠傳董事長徐旭東16日出席股東會，由於國軍英雄館整修中，2025年移師集思會議中心舉辦，也為集團股東會揭開序幕。中央社記者江明晏攝 114年5月16日
遠傳董事長徐旭東16日出席股東會，由於國軍英雄館整修中，2025年移師集思會議中心舉辦，也為集團股東會揭開序幕。中央社記者江明晏攝 114年5月16日
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（中央社記者江明晏台北16日電）遠傳董事長徐旭東今天在股東會上表示，去年遠亞合併第一年，營收破千億，營收、獲利年成長率、5G滲透率等都是業界第一；因對等關稅，總經理井琪表示，遠傳iPhone單週銷售額大增50%，初期反而受益。

遠傳電信今天召開2025年股東常會，由董事長徐旭東率領總經理井琪與經營團隊出席，由於國軍英雄館整修中，今年移師集思會議中心舉辦，也是集團第一場股東會。徐旭東兒子、遠東集團創新長徐國安，以及遠傳副董事長徐旭平今天亦現身出席股東會。

徐旭東表示，去年遠傳、亞太電信合併第一年，總營收突破新台幣千億元，營收和獲利年成長率、5G滲透率等重要指標都做到業界第一，未來，遠傳還要持續以AI強化競爭力，推動營收再成長。

他進一步表示，因為國際局勢變化太大，每天都在更改，通訊產業也日新月異，變化太快之下，更需要用AI，AI is everything。

遠傳2024年是與亞太合併首年，合併總營收突破新台幣千億元，與合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）同創歷史新高，稅後淨利創近18年新高，每股盈餘（EPS）創下近11年新高，2024年市值成長幅度更高達16%，站上3000億元大關。

遠傳2024年度每股盈餘（EPS）為3.56元，今年發放現金股利為每股3.56元，配發金額年成長9.54%，創近6年來新高，發放率達100%。

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針對對等關稅影響，井琪表示，遠傳是內需產業，影響很小，但市場預期iPhone漲價心理，遠傳那一週iPhone銷售額比去年同期大增50%，第二週25%，第三週回歸正常，初期反而受益，長遠要看實際漲價狀況。

展望2025年，井琪表示，本業方面，遠傳將在年底完成亞太用戶移轉，加速行固網整併和服務升級，同時增加節能效益；新經濟方面，會繼續拓展數位生活服務，深化AI布局，助企業實現AI加值，也放大智慧資通訊的成長規模，遠傳會透過精實、轉型、再成長，挑戰新高峰。（編輯：楊蘭軒）1140516

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