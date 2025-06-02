財政部再釋38戶國有房地包租 7縣市入列6/12開標

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（中央社記者張璦台北2日電）拚擴大租屋市場供給，財政部推出國有房地包租，今年度第2季上架標的共7標38戶，除台北市中山區1標13戶，這次亦有彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市、嘉義市、台東縣等縣市標的列標，總年租金底價超過299萬元，將於6月12日開標。

財政部國有財產署推出國有非公用房地包租，優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

財政部國產署副署長王彩葉今天在例行記者會表示，自民國112年3月起辦理國有房地包租，截至今年3月公告259戶，一共標脫179戶國有房地，標脫率近7成，且其中75戶已轉租給自然人使用，國產署預計今年第3季再推出至少30戶列標，擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。

王彩葉指出，國產署近期已公告今年度第2季國有房地包租標的，一共7標38戶，包含台北市13戶、彰化縣4戶、雲林縣5戶、南投縣1戶、台南市5戶、嘉義市5戶、台東縣5戶，並訂於6月12日辦理開標作業，年租金底價299萬4793元。

王彩葉說明，這次推出標的，台北市13戶均位於中山區，近台北捷運站，交通便捷，鄰近學區，區位良好。

針對首度推出的彰化縣、雲林縣、南投縣標的，王彩葉表示，其中彰化縣4戶分別鄰近彰化縣政府、二林文化教育園區、芳苑工業區，公共設施完善；雲林縣5戶分別鄰近西螺黃昏市場、國小、林內火車站，生活機能佳；南投縣1戶位於水里鄉，步行10分鐘可至水里火車站，交通區位良好。

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王彩葉指出，台南市5戶分別鄰近台南火車站、成功大學、台南應用科技大學，附近商家林立，生活機能便利；嘉義市5戶均鄰近嘉義火車站、嘉義女中及國小，就學便利，區位良好。

王彩葉表示，台東縣5戶在今年度第1季辦理國有房地包租時已有包租業者參與投標，但因缺漏代表人身分證明文件影本成為無效標，所以這次重新辦理公告，提醒包租業者投標前應先參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件。（編輯：張均懋）1140602