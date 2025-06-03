新台幣升值衝擊 信邦5月營收滑落至近15個月新低

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）新台幣升值帶來匯兌衝擊，連接器線大廠信邦今天公布5月營收新台幣25.61億元，月減0.5%，年減9.33%，滑落至近15個月新低；今年前5月營收133.57億元，年減2.26%。

信邦指出，5月營收減少，主因美元、人民幣及港幣兌新台幣的5月平均匯率較4月升值達6%至8%，換算回新台幣的營收數字直接受到影響。

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營運方面，綠能事業持續疲弱，信邦表示，美國高借款利率已影響住宅太陽能系統安裝需求，加上關稅政策影響，美國太陽能系統客戶同時面臨高利率及安裝成本增加的雙重利空夾擊，導致需求放緩。

以信邦今年前5月5大產品事業來看，通訊及電子週邊產業年成長34.16%，動能最強；另外工業應用產業年增2.31%，汽車產業年增2.22%、醫療及健康照護產業年增1.32%，皆維持小幅成長，僅綠能產業較去年同期大幅衰退29%，表現敬陪末座。（編輯：張均懋）1140603