台積電大漲35元領軍AI 台股盤中漲475點拚21600點

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）美科技股勁揚，輝達（NVIDIA）市值再奪全球第一，加上台積電股東會釋出人工智慧（AI）供不應求正向訊息，台股今天在台積電領軍AI概念股助攻下，盤中大漲475點，力拚站穩21600點整數關卡。

台積電股價強勢表態，盤中最高985元，大漲35元，漲幅3.68%，市值增加新台幣9076億元至25.54兆元。根據統計，台積電市值占台股權重約36.23%，台積電盤中漲點貢獻台股加權指數達278點。

台積電領軍AI概念股衝鋒，台股盤中走勢強勁，到10時52分左右，台股最高21602.6點，大漲475.67點，收復5日線約21284點、10日線約21442點、月線約21364點。

其中電子股漲2.56%，金融股揚升1.3%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.6%。股價超過千元的高價股漲多於跌，維持「十六千金」。

鴻海盤中漲近3%，日月光投控漲4.8%，廣達漲2.7%，緯穎漲1.4%。

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啟發投顧副總經理容逸燊分析，輝達上漲2.8%領漲半導體股，市值達3.45兆美元再奪下全球第一，台積電股東會也重申對AI晶片需求強勁，帶動投資市場信心，匯率回穩也降低金融股壓力。

展望台股後市，容逸燊表示，持續觀察外資在期現貨市場布局，週五觀察美國非農就業報告。（編輯：楊蘭軒）1140604