AI帶動需求 是方5月營收4.46億元創新高

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（中央社記者江明晏台北5日電）AI趨勢帶動IDC資料中心需求，是方5月營收創下單月新高，較去年同期大幅成長逾56%，是方看好第2季營收、獲利會優於第1季，且未來營運展望樂觀，有信心今年再次刷新營收與獲利紀錄。

是方今天公布5月營收新台幣4.46億元，受惠AI強勁需求和一次性收入，創下單月新高，較去年同期成長達56.42%，展現強勁的增長力道。

是方累計前5月營收達17.53億元，年增23.66%。

是方先前公布第1季財報，單季營收達9.53億元，年成長11.4%，每股盈餘（EPS）達3.57元，創歷年同期最高紀錄。

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是方電訊以經營智慧資料中心、數據網路服務及雲端應用服務為主要業務，看好AI應用服務蓬勃發展，同步推升各行各業對於AI智慧資料中心的需求，需要具高承載（每平方公尺載重達2000公斤）、水冷及高散熱能力的智能資料中心來提供服務。

是方指出，聯雲智能資料中心符合AI高規格資料中心需求，預期第2季營收、獲利會優於第1季，未來營運展望樂觀，有信心今年再次刷新營收與獲利紀錄，未來2、3年營運續拚新高。（編輯：張均懋）1140605