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台灣50指數成分股調整 納入台光電刪除欣興

2025/6/6 18:11
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）台灣指數公司表示，證交所與富時國際公司合編的台灣指數系列及台灣高股息指數成分股2025年第2季度調整結果，台灣資產規模最大的ETF元大台灣50（0050）所追蹤的台灣50指數，成分股新納入台光電，欣興遭刪除。

據台灣指數公司發布新聞稿，其他台灣50指數的候補名單包括亞德客-KY、彰銀、長榮航、川湖和新光金。

其他指數方面，「台灣中型100指數」成分股新納入大成、亞翔、欣興3檔，同時刪除台光電、台玻、裕隆；候補名單包括智易、群益證、群電、復盛應用、國產、潤弘、崇越、裕民、慧洋-KY、洋基工程。

「台灣資訊科技指數」成分股無變動。「台灣發達指數」成分股納入大成、亞翔，刪除台玻、裕隆。

「台灣高股息指數」成分股納入凱基金、寶成、信邦、台新金、統一等5檔，刪除台光電、興富發、材料-KY、南亞、陽明。

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富時羅素表示，相關成分股變動將自6月20日交易結束後，也就是6月23日起生效，如有指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

其中台灣高股息指數自指數審核生效日起連續5個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為6月23日至27日。（編輯：張均懋）1140606

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