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華碩5月營收創同期新高 宏碁多引擎發威

2025/6/9 18:45
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（中央社記者江明晏台北9日電）PC品牌大廠華碩受惠PC及伺服器業務同步成長，5月集團營收創同期新高、單月歷史次高，宏碁5月營收月增3.1%，多重事業引擎策略發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占5月營收31.5%。

PC品牌大廠華碩公布今年5月集團營收，受惠PC及伺服器業務同步成長，帶動華碩5月品牌營收達新台幣586億元、年增39.51%，創同期新高、單月歷史次高；累計華碩今年前5個月營收達2451.67億元，年增25.86%。

華碩5月集團營收632.16億元，年增41.03%，為同期新高、單月歷史次高紀錄；累計華碩今年前5月集團營收達2671.27億元，年增28.33%。

針對伺服器事業進展，華碩表示，今年第1季伺服器占整體營收比重接近雙位數，今年伺服器營收占比目標15%。華碩伺服器生產基地包括台灣和美國，美國基地主要對應美國客戶，其他地區例如亞太和歐洲則從台灣基地出貨。

宏碁公司5月合併營收191.68億元，月增3.1%；累積前5月營收991.85億元，年增1.4%，其中Chromebook營收年增24.4%。

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宏碁表示，建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占5月營收31.5%、累積前5月營收31.8%。

宏碁強調，於5月底甫落幕的台北國際電腦展展出的AI PC、顯示器、電競、網通產品與智慧穿戴裝置等廣受好評，子公司的應用伺服器、智慧醫療及其他解決方案也受到關注。（編輯：張若瑤）1140609

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