蘋果AI亮相 法人：台股聚焦供應鏈族群行情

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（中央社記者何秀玲台北10日電）美國與中國代表在英國進行高風險的貿易談判，同時市場觀望重要經濟數據，美股主要指數9日大多收漲。蘋果公司（Apple）今天舉辦全球開發者大會，iOS26亮相，並宣布開放AI模型、FaceTime即時翻譯，法人指出，蘋果AI布局，將可能牽動蘋果概念股及供應鏈族群走勢。

美股9日表現，道瓊工業指數微跌1.11點，收42761.76點；標準普爾指數微漲5.52點或0.09%，收6005.88點；那斯達克指數小升61.29點或0.31%，收19591.24點；費城半導體指數勁揚98.61點或1.96%，收5136.66點。

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台股9日漲129.63點，收在21790.29點，成交值新台幣3000.38億元。三大法人合計買超35.42億元，其中自營商買超1.13億元，投信買超34.98億元，外資及陸資賣超0.69億元。

凱基投顧表示，9日大盤高點21866點暫時受限前高21879點，但下檔5日均線、10日均線以及月線形成糾結後開始同步向上，可望提供有力的助漲力道，短線只要先守住6日低點21606點，上檔就能持續挑戰21879點。（編輯：楊凱翔）1140610