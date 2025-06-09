台積電重返千元創3個月收盤高點 激勵台股漲129點
2025/6/9 14:21（6/9 14:31 更新）
（中央社記者曾仁凱台北9日電）台積電今天收盤重返千元關卡，創下近3個月來股價高點，帶動台股集中市場指數終場上漲129.63點，收在21790.29點，成交值新台幣3000.38億元。
台股三大權值股今天同步收紅，台積電終場上漲10元或1.01%，收在1005元；鴻海上漲1.5元或0.98%，收在154.5元；聯發科上漲5元或0.39%，收1285元。
台股今天主要靠台積電撐腰，台積電上漲10元，換算貢獻大盤漲點約80點。此外，金控族群續強，永豐金、國票金今天終場大漲超過半根停板，國泰金上漲逾2%。
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