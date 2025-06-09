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台積電重返千元創3個月收盤高點 激勵台股漲129點

2025/6/9 14:21（6/9 14:31 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北9日電）台積電今天收盤重返千元關卡，創下近3個月來股價高點，帶動台股集中市場指數終場上漲129.63點，收在21790.29點，成交值新台幣3000.38億元。

台股三大權值股今天同步收紅，台積電終場上漲10元或1.01%，收在1005元；鴻海上漲1.5元或0.98%，收在154.5元；聯發科上漲5元或0.39%，收1285元。

台股今天主要靠台積電撐腰，台積電上漲10元，換算貢獻大盤漲點約80點。此外，金控族群續強，永豐金、國票金今天終場大漲超過半根停板，國泰金上漲逾2%。

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受惠日系玻纖布大廠日東紡（Nittobo）喊漲電子級玻纖布報價，台玻今天股價亮燈漲停，終場收在17.1元。

法人分析，川普關稅變數仍在，台股指數來到21800點附近，上檔面臨沉重賣壓，今早一度攻克關卡後得而復失，須帶量才能有效突破。本週觀察重點包括9日美中貿易談判結果，以及10日蘋果WWDC開發者大會將登場，投資人對於Apple Intelligence的進展仍有期待。（編輯：張良知）1140609

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