加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 證券

台化股價下滑洪福源向股東致歉 暫不考慮庫藏股減資

2025/6/10 10:45（6/10 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台化面對石化產業逆風，2024年業績不理想、股價下滑。10日股東會一開場，台化董事長洪福源（圖）向股東致歉，公司並動用未分配盈餘，通過每股超額配發現金股利0.5元，以回饋股東。中央社記者曾仁凱攝 114年6月10日
台化面對石化產業逆風，2024年業績不理想、股價下滑。10日股東會一開場，台化董事長洪福源（圖）向股東致歉，公司並動用未分配盈餘，通過每股超額配發現金股利0.5元，以回饋股東。中央社記者曾仁凱攝 114年6月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）台化今天舉行股東會，一開場，董事長洪福源表示，台化去年業績不理想，股價下滑，向股東致十二萬分歉意。他也提到，目前不打算實施庫藏股或減資。

另外，洪福源說，台化過去1年逆勢增加約2.2萬名新股東，他感謝股東的支持與信心。

台化去年歸屬母公司淨利新台幣3.79億元，比起2023年獲利85.45億元，大幅縮水95.5%，每股稅後純益0.06元。為照顧股東權益，台化決定動用未分配盈餘，今天股東會通過每股擬派發現金股利0.5元，配發率達到破表的833%。

台化近年股價持續下滑，2023年底為62.3元，今天盤中為25.25元。

面對小股東詢問，台化股價淨值比偏低，公司價值遭到嚴重低估，洪福源呼應表示「目前台化股價確實不合理」。

小股東詢問台化為何不實施庫藏股，洪福源說「有想過，但暫時不會執行」。他分析，台化很多流通在外股數都在外資、法人手上，實施庫藏股對股價沒幫忙，沒法撼動。

有小股東表示，石化產業已經變成「慘」業，市場供給過剩，公司短時間沒有重大投資計畫，資金需求不高，提議台化可以辦理減資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，洪福源指出，中國雖然目前產能過剩，但估計未來2、3年會逐漸消化掉，戲棚下站久的人勝出，台化不能在這個時間退出。台化股本是台塑四寶中最小的，現在還不到要減資的狀況。

至於小股東希望洪福源能帶頭加碼公司持股，洪福源霸氣回應「我在公司服務55年，只買股票，從沒賣過1張股票」。他強調，現在處於石化業變局，台化無法逃避，會持續進行經營模式調整、轉型因應，期盼股東繼續支持。（編輯：楊蘭軒）1140610

#台化
#台塑四寶
#股東會
#洪福源
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：