台化股價下滑洪福源向股東致歉 暫不考慮庫藏股減資

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）台化今天舉行股東會，一開場，董事長洪福源表示，台化去年業績不理想，股價下滑，向股東致十二萬分歉意。他也提到，目前不打算實施庫藏股或減資。

另外，洪福源說，台化過去1年逆勢增加約2.2萬名新股東，他感謝股東的支持與信心。

台化去年歸屬母公司淨利新台幣3.79億元，比起2023年獲利85.45億元，大幅縮水95.5%，每股稅後純益0.06元。為照顧股東權益，台化決定動用未分配盈餘，今天股東會通過每股擬派發現金股利0.5元，配發率達到破表的833%。

台化近年股價持續下滑，2023年底為62.3元，今天盤中為25.25元。

面對小股東詢問，台化股價淨值比偏低，公司價值遭到嚴重低估，洪福源呼應表示「目前台化股價確實不合理」。

小股東詢問台化為何不實施庫藏股，洪福源說「有想過，但暫時不會執行」。他分析，台化很多流通在外股數都在外資、法人手上，實施庫藏股對股價沒幫忙，沒法撼動。

有小股東表示，石化產業已經變成「慘」業，市場供給過剩，公司短時間沒有重大投資計畫，資金需求不高，提議台化可以辦理減資。

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對此，洪福源指出，中國雖然目前產能過剩，但估計未來2、3年會逐漸消化掉，戲棚下站久的人勝出，台化不能在這個時間退出。台化股本是台塑四寶中最小的，現在還不到要減資的狀況。

至於小股東希望洪福源能帶頭加碼公司持股，洪福源霸氣回應「我在公司服務55年，只買股票，從沒賣過1張股票」。他強調，現在處於石化業變局，台化無法逃避，會持續進行經營模式調整、轉型因應，期盼股東繼續支持。（編輯：楊蘭軒）1140610