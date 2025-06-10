台化洪福源：今後2至3年仍是艱困情勢 將積極瘦身

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）台化今天舉行股東會，面對中國石化產能過剩，產業遭遇逆風，董事長洪福源保守估計「今後2、3年仍然是艱困的情勢」，台化將積極「瘦身」，包括產銷量、營業額要降低，同時透過各種努力，目標減產但不影響單位成本。

洪福源表示，台化過去以經營管理紮實著稱，不論安全生產、品質、成本等方面都是領先業界。不過面對這波全球需求保守，以及產能過剩所引發的紅海效應，預估今後2、3年仍是艱困情勢。

因此，台化將以3招應戰。洪福源說，面對市場產能過剩，第1步要做就是先瘦身，台化2024年已經結束台灣嫘縈和紡紗等2個業務，並精簡宜蘭龍德廠的經營規模，今年也暫停PIA（間苯二甲酸）等部分塑膠產線，先暫時封存。

台化調整產銷結構，去蕪存菁。將減少不當競爭創造利益，拋棄無效的市占率，下調產銷量及營業額目標。雖然產能操作率偏低情境下，固定、能源及收率等單位成本必然增加，但台化自去年起透過合併生產、製程調整、AI技術，各項產品成本都有改善，目標是減產但不影響單位成本。

其次，台化要全力提升產品差異化，創造產品高值化。洪福源強調，面對產能過剩，台化不能再一直做大，「做精、做廣」才是避開紅海唯一生存之道。台化希望提升差異化產品占出貨比重達50%以上。

第3，台化將持續追求產品、能源、及管理上的轉型。包括導入AI技術，打造台灣廠區數位孿生模擬工廠，確定今年可以完成。下一步，台化將推動營運動態管理AI化，應用生成式AI，從原料採購、產銷、銷售都納入數位優化管理，提供最佳管理模式分析，創造最大利潤，目標是2030年完成後，每年創造新台幣25億元以上效益。

洪福源會後接受媒體訪問，表示這波產業新變局的因素太多、太大，已經不只是單純的產能過剩，還有匯率，以及全球供應鏈的破碎、移動與重組。

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他說，川普想要讓美國再次偉大，但美國不可能全面偉大，什麼產品都要，必須分工，「如果把台灣著名的藍白拖拿到美國製造，成本可能要高達500元。」

洪福源認為，這波供應鏈調整一定會造成斷鏈，台化正努力找斷鏈在哪，希望抓住機會，像是公司最近正評估在東南亞與合作夥伴一起做合膠工廠。（編輯：楊蘭軒）1140610