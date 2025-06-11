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傳奇網路：3策略應對競爭 新遊戲助攻下半年營收

2025/6/11 20:00
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（中央社記者何秀玲台北11日電）遊戲研發及營運商傳奇網路今天在證交所召開法說會，副總經理周秋美表示，面對全球遊戲市場成長趨緩與競爭加劇的挑戰，將透過3大策略應對，包括延長遊戲生命週期、強化新項目風險控管，以及精準定位以降低獲客成本。

此外，談到下半年營運，她說，因有新遊戲將遞延至第3季上線，加上第4季也有新遊戲將上市，下半年營收有望出現明顯成長。

對於目前遊戲產業現況與挑戰，周秋美指出，因全球遊戲市場成長趨緩，流量紅利消失、競爭者眾多、用戶獲取難。且市場飽和，具高度競爭，因同質產品多，用戶選擇多、產品生命週期短。

周秋美說，未來潛在機會將是開拓新興市場與特定用戶群體，傳奇網路將有3大策略，第1，維持與發展長青遊戲，並持續更新內容，以拉長遊戲生命週期；第2，新項目的風險控制，將設立階段式檢核指標，穩健推進產品開發；第3，精準定位，以降低獲客成本，針對目標用戶進行美術風格素材測試。

周秋美表示，新的遊戲將會有3階段檢核，第1階段是10分鐘測試，觀察玩家在短時間內是否能理解並享受核心機制；第2階段是30分鐘測試，確保玩家是覺得好玩的，觀察能否支撐遊戲長期發展；第3階段為完整遊戲的循環版本，決定遊戲是否具備上線的條件與潛力。

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傳奇今年第1季稅後純益為新台幣5500萬元，年減59.8%，每股純益0.82元。周秋美表示，第2季原本有新遊戲要上市，因為希望能在暑假推出，所以會延遲至第3季，加上第4季也將有新遊戲上市，下半年產品較多，有望出現明顯營收貢獻。

傳奇網路以營業項目的營收占比來看，主要以電腦網路遊戲和手遊為主，其次為授權收入；市場營收占比部分，則以台灣為第一大，其次為日本，再來是香港市場。（編輯：林家嫻）1140611

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