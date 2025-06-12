台股跌182.28點
2025/6/12 13:43
（中央社台北12日電）台北股市今天開低走低，收盤跌182.28點，為22287.82點，跌幅0.81%，成交金額新台幣3386.22億元。
加權指數開盤為22362.67點，盤中最高22390.17點，最低22253.64點；不含金融股指數19347.43點，跌174.86點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.90%、食品股漲0.37%、塑化股跌0.81%、紡織股跌0.13%、機電股跌1.01%、造紙股跌0.41%、營建股跌0.61%、金融股跌0.13%。
委買張數1880萬1240張，委賣張數953萬2573張，成交張數577萬5396張。
收盤時上漲426家，下跌499家，持平136家。
成交量前5名個股為神達、群益台灣精選高息、國泰金、期街口布蘭特正2、期元大S&P原油反1。
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漲幅前5名個股為華經、易華電、鋐寶科技、億泰、來億-KY。
跌幅前5名個股為北極星藥業-KY、愛派司、裕慶-KY、正新、錼創科技-KY創。1140612
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