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台股跌182.28點

2025/6/12 13:43
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（中央社台北12日電）台北股市今天開低走低，收盤跌182.28點，為22287.82點，跌幅0.81%，成交金額新台幣3386.22億元。

加權指數開盤為22362.67點，盤中最高22390.17點，最低22253.64點；不含金融股指數19347.43點，跌174.86點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.90%、食品股漲0.37%、塑化股跌0.81%、紡織股跌0.13%、機電股跌1.01%、造紙股跌0.41%、營建股跌0.61%、金融股跌0.13%。

委買張數1880萬1240張，委賣張數953萬2573張，成交張數577萬5396張。

收盤時上漲426家，下跌499家，持平136家。

成交量前5名個股為神達、群益台灣精選高息、國泰金、期街口布蘭特正2、期元大S&P原油反1。

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漲幅前5名個股為華經、易華電、鋐寶科技、億泰、來億-KY。

跌幅前5名個股為北極星藥業-KY、愛派司、裕慶-KY、正新、錼創科技-KY創。1140612

#台北股市
#易華電
#國泰金
#群益台灣精選高息
#金融股
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