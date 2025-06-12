財部推國有房地包租 台北台東彰化縣標的22戶標脫

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（中央社記者張璦台北12日電）拚擴大租屋市場供給，財政部推動國有房地包租，今年第2季釋出7標38戶，根據今天開標結果，一共標脫3標22戶，包含台北市、彰化縣、台東縣標的，上述房地未來將由得標包租業者進行房屋修繕後，轉租給民眾居住使用。

財政部國有財產署推出國有非公用房地包租，優先以同一門牌地址或相鄰的閒置房屋，「打包」成1標辦理標租；由於國有非公用房屋的屋況不一且零星分散，針對屋齡較高標的，包租業須先修繕房屋再轉租給民眾，並執行租賃住宅管理業務。

國產署近期公告今年度第2季國有房地包租標的，一共7標38戶，包含台北市13戶、彰化縣4戶、雲林縣5戶、南投縣1戶、台南市5戶、嘉義市5戶、台東縣5戶，並訂於今天辦理開標作業，年租金底價新台幣299萬4793元。

根據今天開標結果，標脫3標22戶，包含台北市標的13戶，由衡好生活股份有限公司以年租金256萬元得標；彰化縣首次公告國有房地包租標的4戶即順利標脫，由居易租賃住宅代管有限公司以年租金6萬元得標；台東縣標的5戶，則由配配租開發有限公司以年租金5萬2888元得標。

國產署指出，經統計，自民國112年開辦國有房地包租業務至今，標脫總戶數達201戶，房地由得標的包租業者進行房屋修繕後，轉租給次承租人居住使用。

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國產署強調，此次開標結果仍有包租業者因投標文件未備齊導致形成無效標，再次提醒投標前應先行參閱投標須知，檢齊相關投標應備文件。

國產署進一步表示，國有房地包租屬整體住宅政策的一環，國產署將持續篩選適當標的，今年第3季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，並增加活化利用國有房地管道，滿足民眾租屋居住需求。（編輯：林家嫻）1140612