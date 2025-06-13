北台最大家禽電宰場超秦18日登錄興櫃 暫定承銷價35元

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（中央社記者何秀玲台北13日電）北台最大家禽電宰場超秦將在18日登錄興櫃，暫定承銷價35元，董事長卓靖倫表示，看好白肉雞市場需求穩定，將深化AI科技應用，聚焦高毛利通路布局，搭配提高加工即食商品占比，帶動今年營運表現。

超秦今天舉辦媒體交流會。卓靖倫指出，超秦銷售通路涵蓋八大類，包含量販、超市、超商、電商、速食餐飲、團膳、機關團體與中盤。其中毛利較高為量販、超市、速食餐飲與機關團體，也是公司營運核心，預計未來將進一步提高加工即食商品占比，從14%提高至20%，也會是成長動能。

超秦2024年營收為新台幣35.9億元，年減4.5%；歸屬母公司淨利為1.29億元，年減7.8%，每股純益（EPS）2.68元。超秦說明，2023年爆發禽流感導致白肉雞供應減少，使價格提升；但2024年雞價回穩，影響營收及獲利表現。不過今年前5個月累計營收達16.14億元，年增15.27%，展現回穩力道。

產品結構方面，超秦以白肉雞肉品為主，2024年占總銷售比重77%、其次為加工肉品14%、有色雞肉9%，旗下擁有「超秦肉品」、「綠野農莊」2大品牌；去年白肉雞屠宰量達1865萬羽，供應量約2.9萬噸。

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展望未來，卓靖倫看好國內白肉雞市場穩定成長，他根據農業部統計指出，2022年台灣人均每年禽肉消費量達43公斤，白肉雞為台灣民眾攝取優質蛋白主要來源。全台白肉雞年屠宰量已從2014年的1.96億羽，成長至2024年的2.71億羽，年複合成長率達3.8%。

至於中南部市場布局，卓靖倫表示，短期仍以雙北與新竹為重心，透過冷鏈物流與原料掌控，穩健布局市場。（編輯：潘羿菁）1140613