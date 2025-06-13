台灣退居全球第6大淨債權國 台股大漲成關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）中央銀行今天公布113年底國際投資部位，台灣對外資產總額首次突破3兆美元大關，衝上3兆348.7億美元，對外負債總額為1兆4786.5億美元，雙創歷史新高。儘管全球國際投資部位淨資產排名台灣退至第6，央行官員解釋，與去年台股大漲有關，不是壞事。

國際投資部位表記載一國中央銀行、銀行部門、政府部門與民間部門對外持有的金融資產與負債的存量統計。

113年底，台灣對外資產總額3兆348.7億美元，較112年底增加1481.7億美元或5.1%，主要是因國人增持國外有價證券及其證券價格上揚；對外負債方面，113年底總額計1兆4786.5億美元，較112年底增加3011.5億美元或25.6%，主要是外資所持股票價格上揚。

由於台灣對外資產高於負債，兩相互抵後，113年底國際投資的淨資產部位達1兆5562.3億美元，較112年底減少1529.8億美元或9.0%，為全球第6大淨債權國。

觀察113年底全球國際投資部位淨資產排名，前5名依序是德國、日本、中國大陸、香港、挪威，台灣退步1名，掉至第6。

不過央行經濟研究處副處長陳裴紋表示，台灣名次下掉，是受價格因素影響，「不是名次掉下來就不好，名次上升就是好，要看資產負債情形」。

陳裴紋揭露台灣在國際投資部位淨資產排名往後退的原因，結果出乎意料，竟與台股去年強勢上漲，全年狂飆28.5%有關。

陳裴紋說明，去年台股漲幅高達28.5%，僅略低於那斯達克的28.6%，遠遠超過主要股市，包含美股道瓊12.9%，日本股市19.2%，德國18.8%，香港17.7%，新加坡16.9%，英國5.7%，韓國則下跌9.6%。

陳裴紋指出，台股強勢上漲，尤其電子類股漲勢更猛烈，大漲43.2%，外資來台投資台股，成為國際投資部位上的負債；而台灣對外投資結構「債大於股」，國際股市漲幅又低於台股，導致對外資產增幅遠遠追不上對外負債，使得淨資產減少。

觀察國際投資部位淨資產排名變動，央行官員表示，韓國去年股市下跌，排名從第11名前進到第9名，台灣股市大漲，排名往後退，這就是價格因素影響。

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陳裴紋補充，113年底，台灣國際投資部位除了對外資產、對外負債雙創新高，直接投資及證券投資的資產面與負債面，也都創下新高。

陳裴紋解釋，台灣經常帳長期呈現順差，有助於國際投資部位規模放大，此外，隨著台灣與國際金融市場整合深化，以及經濟穩定成長，都會使對外資產、負債規模擴增。（編輯：林淑媛）1140613