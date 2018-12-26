亞培塑膠瓶產品出包 未通報遭罰10萬

（中央社記者梁珮綺台北26日電）亞培產品再出包，台北市衛生局今天表示，亞培塑膠瓶產品「亞培沛力」、「原味菁選」共獲9件客訴，卻未通報，依違反「台北市食品安全自治條例」第10條規定開罰10萬元。

亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體以及愛美力HN等6件鐵罐產品因產程瑕疵，導致冷卻水滲入引發產品變質，今年9月進行預防性下架，沒想到，塑膠瓶產品也出包。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯下午說，20日接獲媒體通知，指亞培2款塑膠瓶裝產品獲9件客訴，主要是因液態產品出現凝結，因未通報衛生局，依法開罰。

黃敬堯表示，依照亞培24日提供資料，顯示「亞培沛力」、「原味菁選」均由美國製造進口，今年4月、10月分別進口36萬1320罐及32萬7456罐，亞培尚未進行客訴原因分析，也無法提供微生物自主檢驗報告。

黃敬堯說，已要求亞培明天補件，同步抽驗市售同批號產品檢驗衛生指摽菌、黴菌及酵母菌等，並透過媒體管道取得民眾投訴檢體，檢驗耐熱芽孢菌，釐清變質原因是否因儲存溫度過高所致。

同時，他表示，亞培提供的產品標示及說明資料，衛生局也同步函送食藥署進行綜合研判。

2款產品為「亞培安素沛力優蛋白配方（香草口味），塑膠瓶237ml」，批號為87343RR，有效日期至明年7月1日，客訴7件，客訴比為百萬分之19；「原味安素均衡營養配方（不甜菁選），塑膠瓶237ml」，批號為93768RN0，到期日為後年1月1日，客訴2件，客訴比為百萬分之6。（編輯：梁君棣）1071226