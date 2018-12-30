流感疫情威脅 參加跨年活動別忘2件事

（中央社記者陳偉婷台北30日電）流感疫情明顯上升，疾管署提醒，近日為跨年連假，早晚氣溫偏低，若要出門參加活動，做好個人衛生防護、可戴口罩、多洗手，以免染病。若已生病，應在家休息，別外出當傳染源。

疾管署副署長莊人祥今天表示，根據監測資料，國內上週（12月16日至12月22日）類流感門急診就診人次計6萬8148，疫情有明顯上升。

此外，上週也新增20名流感併發重症個案，年齡介於6個月至96歲，有9成的個案都有慢性疾病，且85%都沒有打疫苗。

莊人祥表示，目前流感疫情有明顯上升，近4週社區流感病毒以H3N2為主。近期北半球溫帶地區國家流感活動度也呈上升趨勢，其中新加坡疫情處高峰，加拿大、韓國、美國及中國大陸南北方已達流行閾值或進入流行季。

以上各國檢出病毒型別以H1N1為主，新加坡、日本及歐洲為H1N1及H3N2共同流行。

莊人祥說，適逢跨年元旦連假，依據氣象局預報資料指出，未來一週仍有冷氣團南下，早晚氣溫偏低，民眾參加跨年聚會或活動，一定要做好個人衛生防護措施，如有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病在家休息，以免病毒透過人群接觸傳播。

此外，疾管署統計，本年度公費流感疫苗自開打以來，截至12月29日接種數超過509萬劑，0.5mL劑型剩餘量約11.2萬劑，0.25mL劑型剩餘量約3.2萬劑。提醒欲接種疫苗的民眾，請先查詢當地衛生局網頁或疾管署全球資訊網，並於接種前再次電洽院所確認，以免撲空。

疾管署也提醒，民眾應落實流感就醫分流，如為輕微類流感症狀，可先至鄰近提供公費流感抗病毒藥劑的診所就醫；一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵狀，請儘速至大醫院就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費藥劑。（編輯：黃于）1071230