不懂長照靠桌遊 取材真實個案玩家如親臨狀況

（中央社記者陳偉婷台北31日電）政府推動長照2.0，但很多民眾對服務細項「霧煞煞」。身心障礙聯盟和桌遊公司開發全台首款以長照為主題桌遊，設計7名真實個案，玩家要幫忙規劃服務項目，靠遊戲搞懂長照。

「怎麼申請長照服務？」「長照服務需自己付錢嗎？」「申請長照服務要符合哪些條件？」對於有失能者的家庭來說，初次接觸長照服務，總有許多疑惑浮上心頭，甚至不知道能從何得到資源。

社團法人中華民國身心障礙聯盟祕書長滕西華表示，長照政策目前最大的挑戰，在於民眾對「長期照顧政策」理解程度仍很有限，甚至根本不知道政府可提供什麼資源和服務。若認識不深，也可能導致與長照專業人員的溝通障礙，讓服務美意打折。

老五老基金會執行長游麗裡也說，民眾常以為只有長期臥床、坐輪椅等失能較嚴重者才需要長照，但經過深談常發現，其他家人也有長照需求，且許多服務對健康促進很有幫助。若對長照一無所知，可能就錯過使用機會。

滕西華說，懂得資源在哪裡，才有辦法進一步談如何運用。為幫助更多人認識長照服務，身心障礙聯盟在沒有政府經費挹注下，與桌遊開發公司合作，打造全台首款模擬長照2.0的「長照規劃師」桌遊，民眾可用遊戲看長照議題、發現照顧需求，及體驗規劃服務所帶來的各種結果。

桌遊中的7個案例全部取材真實個案，比如住在屏東部落的原住民「阿湯哥」，出生時因缺氧造成智能障礙，人際互動與溝通有困難。53歲開始經常跌倒，變得不愛出門，也失去工作。就醫檢查發現他雙眼白內障、阻塞性肺炎、下肢肌力不足、平衡度差。

玩家要根據不同的案例狀況設計符合需求的長照服務，必須設法提高「健康」、「家庭關係」、「心情」、「便捷舒適」數值，且也會有突發事件降低這些項目的分數，經費也可能用完而破產。

滕西華說，服務卡角色包含身障者、高齡者、原住民、不同年齡與性別等多元對象，讓玩家從不同情境中觀察有他們有哪些需求。因長照服務不只老年人才用得到，應考量如何讓廣大的失能者，都能得到適當的日常照護需求，甚至維持社會參與的能力。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，現行長照制度中比較缺乏團隊溝通的概念，服務由照顧管理專員評估擬定後執行，缺乏團體討論。透過桌遊，玩家們學習共同討論解決問題，且找出最好的照護方案。

這款桌遊是透過捐款給身心障礙聯盟一定金額就可獲得，另外，從108年1月起，在桌遊公司、網路書店通路也可購得。（編輯：陳政偉）1071231