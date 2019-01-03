婦人車禍命危 苗栗首家急重症醫院搶救成功

苗栗縣婦人周玉嬌（前中）去年底發生車禍，送醫時意識不清、大出血休克命危，經大千醫院搶救，歷經30天逐漸康復，院方3日為她歡慶重生。（苗栗大千綜合醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 108年1月3日

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣婦人周玉嬌去年底發生車禍，送醫時意識不清、大出血休克命危，經大千醫院搶救，歷經30天逐漸康復；院方今天為她慶祝重生，證明縣內首家急重症醫院醫療團隊實力。

苗栗縣獅潭鄉婦女會理事長周玉嬌107年12月2日騎機車行經省道台3線，遭大型重機自後方追撞，導致脾臟及腎臟破裂大量出血、小腿骨折且發生休克，被送至大千綜合醫院時呈現意識不清、性命垂危，經急診團隊合力搶救，成功挽回寶貴生命。順利將她從鬼門關前拉回。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，周玉嬌到院時嚴重大出血並呈休克狀態，經醫療團隊搶救恢復心跳，接著由外科醫師評估緊急手術處置，穩定脾臟及腎臟大量出血問題，待生命跡象穩定後，再由骨科進行脛腓骨手術固定，經過加護病房14天診療照護轉往普通病房，接著由醫院復健團隊協助復健治療，逐漸康復，明天即將出院。

鬼門關前走一回，周玉嬌歷經30天的醫療照護，已經可以使用輔助器下床走路，今天出席院方替她舉辦的重生慶祝會，對大千醫療團隊滿是感謝；周玉嬌女兒也說，母親當時狀況十分危急，家人非常煎熬、不知所措，還好苗栗已有急重症醫療團隊及設備，救回母親一命。

苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也到場祝賀好友「重生」，她指出，以往鄉親發生嚴重疾患，往往會轉送外縣市大型醫院，經過此次案例，相信民眾對在地醫療會更有信心。

徐千剛指出，大千醫院是苗栗縣首家獲衛福部評定通過的重度急救責任醫院，將持續提升緊急醫療照護品質，期許成為鄉親最信賴的健康守護者。（編輯：卞金峰）1080103