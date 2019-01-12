小學生揮毫義賣 破萬收入捐路竹會

（中央社記者陳怡璇台北12日電）景興國小與文山區景東里辦公室攜手舉辦春聯義賣，並以墨魚汁取代墨汁在餅乾上書寫、將祝福傳出去。義賣所得共新台幣1萬6625元，全數捐給台灣路竹醫療和平會（TRMPC）。

景興國小近年舉辦春聯揮毫及福氣餅活動，由春聯揮毫競賽優勝的學童現場揮毫義賣，福氣餅寫祝福體驗活動，則是以墨魚汁代替墨汁在餅乾上書寫，將愛與祝福傳給他人。

特別一提的是活動中所用的紅色斗方福氣餅，是由景東里長高鳳謙率領社區志工純手工製作而成的紅麴餅，又紅又香又酥脆，紅麴餅結合墨魚汁兼具斗方的祝福與手工餅的美味，不但能吃下肚也能傳遞祝福。

本次義賣收入共1萬6625元，全數捐給台灣路竹醫療和平會（TRMPC），他們致力於偏遠部落義診與第三世界醫療協助。此次活動路竹會也受邀分享醫療義診、人文與生態環境關懷、部落孩童陪伴閱讀等方面的付出與努力，期望引導孩子在生活中願盡棉薄之力，服務他人。（編輯：方沛清）1080112