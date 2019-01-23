心房震顫一天發作逾5000次 男子術後恢復良好

（中央社記者張榮祥台南23日電）陳姓男子近月來心臟碰碰跳，常有心悸、頭暈等症狀，走一小段路就喘，就醫確診是陣發性心房震顫，一天發作逾5000多次，接受冷凍氣球燒灼手術，術後恢復良好。

成功大學醫學院附設醫院心臟科醫師黃鼎鈞今天指出，陳男心臟碰碰跳，常有心悸、頭暈，心電圖檢查診斷是陣發性心房震顫，接受心律不整藥物及抗凝血劑治療，成效不佳。

成大醫院檢查發現，陳男一天的陣發性心房震顫發作次數高達5000多次，左心房擴大，左心室射出分率功能下降到只有40%；陳男接受心房震顫冷凍氣球燒灼手手術，術後恢復良好，沒有任何復發現象，左心房也開始縮小，左心室功能恢復。

黃鼎鈞表示，心房震顫是心律不整中最常見的病症，影響最重大，中風風險是一般人的3倍至4倍，死亡率是2倍。

治療心房震顫，包含速度控制或節律控制。在速度控制上，使用藥物單純控制心跳速度，以減輕病患不適感；在節律控制部分，則可利用藥物、電燒灼手術，使原本混亂的心律恢復成正常竇性心律。

研究指出，心房震顫主要肇因於肺靜脈基部不正常放電點；臨床試驗發現，電燒手術比單純藥物控制更勝一籌。

黃鼎鈞說，目前，台灣處理心房震顫有一冷一熱兩種方式，熱的是3D電燒灼手術，利用磁場搭配專門導管、機器及軟體，精準定位導管在心臟中的方位，隔離肺靜脈不正常放電病灶；冷的是冷凍氣球燒灼術，利用特殊的氣球，一次性將肺靜脈病灶進行環狀隔離。

這兩種手術的效果及安全性相當，差別僅在手術時間。電燒灼手術約3小時至4小時，冷凍氣球燒灼手術約2小時。（編輯：方沛清）1080123