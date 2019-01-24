舊火車站飄咖啡香 鐵道迷攜老扶幼尋找老故事

（中央社記者蔡芃敏新竹24日電）咖啡業者結合鐵道與咖啡文化，在新竹縣新豐鄉開設首間火車特色店，民眾坐在門市內，即可近距離欣賞火車行經眼簾。

星巴克近年廣設特色咖啡店，結合台灣在地特色與咖啡文化，成為獨具特色店面。新竹新豐門市於今天開幕，這是星巴克旗下首間結合鐵路與咖啡文化店鋪。

新豐火車站設立於1893年，歷經廢站、改建，近年因為新竹工業區旅客增加，在附近新建了火車站。星巴克看準火車站舊址鄰近新竹工業區，加上獨特及歷史性，決定進駐成立新豐門市。

星巴克門市進駐火車站舊址，以不破壞原有結構為原則，強調與歷史共存，門市保留原本大廳概念，從門口一眼望去，可以直接看到後方鐵路運行。

門市設計也極具巧思，吧台及上方天花板造型皆以弧形為設計主軸，星巴克表示，以運行中的火車為概念，民眾可以感受到火車往來時速度感。

門市整修期間，新竹當地民眾對舊址施工感到十分好奇，後來謎底揭曉是星巴克進駐。星巴克表示，還沒開幕前，就吸引不少當地民眾駐足圍觀。

有對老夫妻帶著孫子駐足於門市前，原來，以前老夫婦需要買票進月台看火車，門市結合火車元素後，老夫婦表示會帶著孫子光顧門市，品嚐咖啡兼欣賞火車。

星巴克轉述，有當地居民表示，爸爸以前是新豐站站長，對於車站有特殊情感，看到舊站經星巴克改修後，變得更加明亮，往後也會帶爸爸到門市感受火車站改建後的樣貌。

星巴克表示，選擇開設特色店並非以都會區為優先，而是以故事、文化及當地特色為優先考量。目前在北、中、南、東都有特色店，未來也會繼續尋找適合的地區展店。（編輯：林淑媛）1080124