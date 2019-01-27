隨軍隊來台一待70年 人瑞理髮師永不退休

（中央社記者張茗喧台北27日電）藏身迪化街市場的福州理髮店，一張椅子、一面鏡子和一把剃頭刀就是人瑞理髮師林能火的生財工具，年輕隨軍隊來台的他，一待就是70年。他笑說，只要還有客人，他就繼續剪下去。

由創世、華山、人安基金會策略聯盟舉辦的「第29屆寒士吃飽30尾牙」今天在全台16處同步登場，宴請4萬名寒士、街友、單親媽媽、獨居長輩，副總統陳建仁也現身台北場，表揚5名年過百歲的人瑞爺爺。

身穿博士袍、坐在輪椅上的獨居爺爺林能火，一頭黑髮、精神相當好，完全看不出已是高齡100歲的人瑞，即便雙手已布滿皺紋，他仍然每天按時上班，替每一名老客人修剪乾淨俐落的髮型，賺取微薄的生活收入。

老一輩說，「福州伯過台灣，身揹三支刀，剪刀、菜刀、剃頭刀」，林能火便是的最佳寫照。

出生中國大陸福州市的他，從小擔任理髮師學徒，民國37年隨軍隊搭竹筏來到台灣，戰後他落腳迪化街，在市場裡開了家小小的理髮店，一待就是大半輩子。

一把剃頭刀、一張椅子、一面鏡子，就是林能火的生財工具。他笑說，「以前剪一顆頭才2塊錢，現在漲到新台幣200元，但生活卻沒有以前好過了」。

林能火說，他年輕時曾娶妻卻未生子，妻子過世後，他獨自一人繼續住在迪化街的小套房，睡在狹小的夾層空間；隨年紀漸長，腿越來越沒力，多數時間都靠輪椅行動，只能趁沒客人的時候在菜市場走走路，當作運動。

華山基金會6年前得知林能火的狀況，開始介入關懷，定期到家中訪視、陪伴並送上日常生活用品，替老人家的生活注入一絲絲溫暖。

一轉眼，林能火從事理髮師已有70多個年頭，面對生活困境，他永不放棄，更笑說，只要老客人還來，他就會繼續剪下去。（編輯：黃于）1080127